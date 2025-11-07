Клопы закошмарили екатеринбуржцев на отдыхе в Турции

Ленинский райсуд частично удовлетворил требования истцов, но семью такое решение не устроило, и она обжаловала его в Свердловском областном суде. Там решение первой инстанции отменили и пересчитали выплаты, учтя, что услуги по авиаперелету, трансферу и медстраховке были оказаны качественно.