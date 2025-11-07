Рейс из Минеральных Вод в Салехард задержан более чем на три часа

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет», — указано в сообщении. Вылет рейса YC 478 перенесен с 07:00 на 10:40 по местному времени.