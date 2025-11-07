Ричмонд
Рейс из Минеральных Вод в Салехард задержан более чем на три часа

Рейс авиакомпании «Ямал» по маршруту Минеральные Воды — Салехард (ЯНАО), запланированный на 8 ноября, задержан более чем на три часа из-за плохих погодных условий. Об этом предупреждают в официальном канале аэропорта.

Вылет рейса YC 478 перенесен с 07:00 на 10:40 по местному времени.

Рейс авиакомпании «Ямал» по маршруту Минеральные Воды — Салехард (ЯНАО), запланированный на 8 ноября, задержан более чем на три часа из-за плохих погодных условий. Об этом предупреждают в официальном канале аэропорта.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет», — указано в сообщении. Вылет рейса YC 478 перенесен с 07:00 на 10:40 по местному времени.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за плохой погоды самолет, следовавший из Новосибирска в Новый Уренгой, сел в Нижневартовске. Причиной стал сильный ветер в аэропорту назначения.