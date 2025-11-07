Умер американский ученый Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский ученый Джеймс Уотсон, открывший вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом структуру ДНК, скончался в возрасте 97 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его сына Дункана.
«Джеймс Уотсон, вошедший в пантеон науки в возрасте 25 лет, когда он принял участие в открытии структуры ДНК — одном из самых значительных открытый в истории науки — скончался в четверг… Ему было 97 лет», — говорится в сообщении газеты.
Как отмечает издание, одной только роли в расшифровке ДНК хватило бы, чтобы сделать его одним из самых важных ученых XX века, однако впоследствии он также возглавил проект «Геном человека».
Уотсон ушел в отставку в 1993 году, став главой лаборатории в Колд-Спринг-Харбор.