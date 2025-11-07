США разрешили Венгрии поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»: Орбан раскрыл подробности

«Об этом мы долго говорили. Первое и самое важное — нам удалось защитить снижение счетов. Таким образом, в Венгрии по-прежнему будет самая низкая цена на энергию в Европе. Мы создали все необходимые предпосылки для этого, что конкретно означает, что в случае с турецким государством и трубопроводом “Дружба” мы получаем полное освобождение от санкций», — заявил премьер-министр Венгрии.