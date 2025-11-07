Ричмонд
США разрешили Венгрии поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»: Орбан раскрыл подробности

Орбан: США освободили Венгрию от санкций по поставкам нефти из России.

Соединенные Штаты Америки не будут налагать на Венгрию санкции из-за того, что страна пользуется российской нефтью. Об этом по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

Орбан пояснил, что США полностью вывели из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что сейчас между интересами двух стран нет стратегических различий или противоречий, но были вопросы, которые нужно было урегулировать.

«Об этом мы долго говорили. Первое и самое важное — нам удалось защитить снижение счетов. Таким образом, в Венгрии по-прежнему будет самая низкая цена на энергию в Европе. Мы создали все необходимые предпосылки для этого, что конкретно означает, что в случае с турецким государством и трубопроводом “Дружба” мы получаем полное освобождение от санкций», — заявил премьер-министр Венгрии.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп обсудил на встрече с Орбаном миф о победе Украины. При этом президент США смеялся в голос.

