Соединенные Штаты Америки не будут налагать на Венгрию санкции из-за того, что страна пользуется российской нефтью. Об этом по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.
Орбан пояснил, что США полностью вывели из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что сейчас между интересами двух стран нет стратегических различий или противоречий, но были вопросы, которые нужно было урегулировать.
«Об этом мы долго говорили. Первое и самое важное — нам удалось защитить снижение счетов. Таким образом, в Венгрии по-прежнему будет самая низкая цена на энергию в Европе. Мы создали все необходимые предпосылки для этого, что конкретно означает, что в случае с турецким государством и трубопроводом “Дружба” мы получаем полное освобождение от санкций», — заявил премьер-министр Венгрии.
