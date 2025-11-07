Двух водителей электромобилей оштрафовали за проезд по Крымском мосту

Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто через Керченский пролив, действующий с 3 ноября, был нарушен дважды. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
«По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, в период с 03.11.2025 г. по 07.11.2025 г. к административной ответственности привлечено 2 водителя по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ», — сказали представители ведомства.
Власти Краснодарского края и Крыма ранее ввели ограничение на проезд электромобилей по мосту до дальнейшего уведомления, сославшись на рекомендации правоохранительных органов по соображениям безопасности.
В качестве альтернативы для въезда в Крым на электроавтомобиле разработан сухопутный маршрут через новые регионы по азовскому побережью — от Таганрога Ростовской области до Джанкоя в Крыму. Маршрут от Ростова-на-Дону до Симферополя включает около 22 станций, размещенных в городах, поселках и вдоль основной автомагистрали.
Накануне перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Керчи.