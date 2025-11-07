Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух водителей электромобилей оштрафовали за проезд по Крымском мосту

За пять дней новые правила проезда по Крымскому мосту были нарушены дважды.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто через Керченский пролив, действующий с 3 ноября, был нарушен дважды. Информацию подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, в период с 03.11.2025 г. по 07.11.2025 г. к административной ответственности привлечено 2 водителя по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ», — сказали представители ведомства.

Власти Краснодарского края и Крыма ранее ввели ограничение на проезд электромобилей по мосту до дальнейшего уведомления, сославшись на рекомендации правоохранительных органов по соображениям безопасности.

В качестве альтернативы для въезда в Крым на электроавтомобиле разработан сухопутный маршрут через новые регионы по азовскому побережью — от Таганрога Ростовской области до Джанкоя в Крыму. Маршрут от Ростова-на-Дону до Симферополя включает около 22 станций, размещенных в городах, поселках и вдоль основной автомагистрали.

Накануне перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Керчи.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше