Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: авиаперевозчики США отменили сотни рейсов из-за шатдауна

В США из-за шатдауна вводятся ограничения в работе аэропортов.

Источник: Аргументы и факты

Авиаперевозчики из Соединённых Штатов начали уменьшать число рейсов в связи с решением властей ограничить перелёты из-за шатдауна, информирует CNN.

В частности, авиакомпания United Airlines в пятницу отменила свыше 200 рейсов, что составляет примерно четыре процента от «пятничных вылетов» этой компании.

Авиаперевозчик Delta отменяет около примерно 170 рейсов, а авиакомпания Southwest Airlines — около 100 рейсов.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что распорядится сократить десять процентов рейсов в 40 крупных американских аэропортах.

Кроме того, он рассказал, что власти Соединённых Штатов готовы полностью закрыть американское воздушное пространство, если полёты станут небезопасными.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше