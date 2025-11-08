CNN: авиаперевозчики США отменили сотни рейсов из-за шатдауна

Авиаперевозчики из Соединённых Штатов начали уменьшать число рейсов в связи с решением властей ограничить перелёты из-за шатдауна, информирует CNN.
В частности, авиакомпания United Airlines в пятницу отменила свыше 200 рейсов, что составляет примерно четыре процента от «пятничных вылетов» этой компании.
Авиаперевозчик Delta отменяет около примерно 170 рейсов, а авиакомпания Southwest Airlines — около 100 рейсов.
Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что распорядится сократить десять процентов рейсов в 40 крупных американских аэропортах.
Кроме того, он рассказал, что власти Соединённых Штатов готовы полностью закрыть американское воздушное пространство, если полёты станут небезопасными.