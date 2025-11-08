Народный календарь. Как 11 ноября защитить дом от злых духов

11 ноября в народном календаре — день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Этих святых считали заступниками и покровителями овец и овчаров.
В эту дату было принято стричь овец, а из их шерсти вязали носки, варежки и теплую одежду на зиму.
11 ноября нельзя оставлять ребенка одного, иначе с ним может произойти неприятность. Также считалось, что все члены семьи должны провести этот день вместе.
Если девушка в эту дату наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если их повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.
Приметы погоды:
Облака плывут низко — к похолоданию.
Если ночью появился иней, то днем снега не будет.
Голуби воркуют — погода будет хорошей.
Именины отмечают: Кирилл, Мария, Тимофей, Алексей, Анастасия, Андрей, Василий, Анна, Виктор, Евгений.