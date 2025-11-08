Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как 11 ноября защитить дом от злых духов

11 ноября в народном календаре — день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Этих святых считали заступниками и покровителями овец и овчаров.

11 ноября в народном календаре — день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Этих святых считали заступниками и покровителями овец и овчаров.

В эту дату было принято стричь овец, а из их шерсти вязали носки, варежки и теплую одежду на зиму.

11 ноября нельзя оставлять ребенка одного, иначе с ним может произойти неприятность. Также считалось, что все члены семьи должны провести этот день вместе.

Если девушка в эту дату наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если их повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.

Приметы погоды:

Облака плывут низко — к похолоданию.

Если ночью появился иней, то днем снега не будет.

Голуби воркуют — погода будет хорошей.

Именины отмечают: Кирилл, Мария, Тимофей, Алексей, Анастасия, Андрей, Василий, Анна, Виктор, Евгений.