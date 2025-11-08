Ричмонд
День капучино и Международный день КВН: какие праздники отмечают в России и мире 8 ноября

8 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День капучино, Международный день КВН и День булочек.

День капучино.

Капучино является традиционным итальянским напитком на основе эспрессо и добавленного в него подогретого вспененного молока. Этот вид кофе стал настолько популярным во всем мире, что 8 ноября отмечается День капучино. Считается, что название капучино произошло от монашеского ордена капуцинов. Их рясы были коричневого цвета — похожего оттенка, как у капучино.

Международный день КВН.

Международный день КВН — это праздник тех, кто так или иначе причастен к «Клубу веселых и находчивых». Дата 8 ноября выбрана неслучайно: в этот день в 1961 году прошла первая игра КВН. Праздник был учрежден по инициативе бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова в 2001 году.

День булочек.

День булочек посвящен разным видам сдобной выпечки. Булочки являются одним из самых популярных десертов в мире. Их история насчитывает сотни лет. В этот праздник следует отправиться в пекарню и купить разные булочки, которыми можно угостить друзей и родных.