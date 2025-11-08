День капучино и Международный день КВН: какие праздники отмечают в России и мире 8 ноября

Международный день КВН — это праздник тех, кто так или иначе причастен к «Клубу веселых и находчивых». Дата 8 ноября выбрана неслучайно: в этот день в 1961 году прошла первая игра КВН. Праздник был учрежден по инициативе бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова в 2001 году.