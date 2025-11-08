Внучка Ельцина опубликовала фото в купальнике с сыном Бориса Березовского

Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина, Мария Юмашева, снова привлекла внимание подписчиков, опубликовав свежую серию фотографий из своего путешествия. На снимках рядом с ней — Глеб Березовский, младший сын покойного бизнесмена Бориса Березовского.
На кадрах в соцсетях пара продемонстрировала стильный «фэмили-лук»: оба надели кепки с одинаковыми надписями, но разного цвета. Мария по-прежнему не раскрывает точное место своих поездок, однако её прошлые публикации из Португалии и Марокко, где она была вместе с возлюбленным, говорят о том, что она много и регулярно путешествует.
Мария Юмашева — пятая внучка Ельцина, она получила хорошее образование в Англии, знает множество иностранных языков, увлекается теннисом, верховой ездой, балетом и гимнастикой.
Известно, что сегодня звездная наследница живёт за границей. Ранее она долгое время встречалась с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Федором Смоловым.