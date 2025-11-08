Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внучка Ельцина опубликовала фото в купальнике с сыном Бориса Березовского

Мария Юмашева по-прежнему не раскрывает точное место своих поездок.

Источник: Комсомольская правда

Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина, Мария Юмашева, снова привлекла внимание подписчиков, опубликовав свежую серию фотографий из своего путешествия. На снимках рядом с ней — Глеб Березовский, младший сын покойного бизнесмена Бориса Березовского.

На кадрах в соцсетях пара продемонстрировала стильный «фэмили-лук»: оба надели кепки с одинаковыми надписями, но разного цвета. Мария по-прежнему не раскрывает точное место своих поездок, однако её прошлые публикации из Португалии и Марокко, где она была вместе с возлюбленным, говорят о том, что она много и регулярно путешествует.

Мария Юмашева — пятая внучка Ельцина, она получила хорошее образование в Англии, знает множество иностранных языков, увлекается теннисом, верховой ездой, балетом и гимнастикой.

Известно, что сегодня звездная наследница живёт за границей. Ранее она долгое время встречалась с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Федором Смоловым.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше