Внучка Ельцина опубликовала фото в купальнике с сыном Бориса Березовского

На кадрах в соцсетях пара продемонстрировала стильный «фэмили-лук»: оба надели кепки с одинаковыми надписями, но разного цвета. Мария по-прежнему не раскрывает точное место своих поездок, однако её прошлые публикации из Португалии и Марокко, где она была вместе с возлюбленным, говорят о том, что она много и регулярно путешествует.