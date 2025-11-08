Ричмонд
Орбан: Венгрия получила исключение из санкций США против нефти из России

Соединенные Штаты сделают для Венгрии исключение из санкций. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

— В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с «Турецким потоком» и трубопроводом «Дружба» им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение, — цитирует его портал 24.hu.

Также политики договорились об отмене санкций в отношении АЭС «Пакш». Исключение для нее должно было закончиться в декабре.

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против РФ затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл», сообщило 22 октября Министерство финансов США. Введение рестрикций обусловлено тем, что у России якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.

Президент Сербии Александр Вучич 6 ноября сообщил, что не гарантирует дальнейший отказ Белграда от санкций против РФ. При этом он подчеркнул, что по-прежнему выступает против мер в отношении Москвы.

