Орбан: Венгрия получила исключение из санкций США против нефти из России

Соединенные Штаты сделают для Венгрии исключение из санкций. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
— В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с «Турецким потоком» и трубопроводом «Дружба» им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение, — цитирует его портал 24.hu.
Также политики договорились об отмене санкций в отношении АЭС «Пакш». Исключение для нее должно было закончиться в декабре.
Президент Сербии Александр Вучич 6 ноября сообщил, что не гарантирует дальнейший отказ Белграда от санкций против РФ. При этом он подчеркнул, что по-прежнему выступает против мер в отношении Москвы.