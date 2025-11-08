Росгвардия задержала подозреваемого в убийстве Новака, это сняли на видео

Росгвардия обнародовала видеозапись с моментом задержания предполагаемого участника преступной группы, подозреваемого в причастности к убийству кибермошенника Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ.
Сотрудники оперативных служб оцепили здание, в котором скрывался один из подозреваемых, после чего его задержали.
Как выяснилось, мотивом преступления стало вымогательство криптовалюты: злоумышленники похитили супругов, насильно их удерживали, а в конечном итоге лишили жизни. Накануне стало известно, что в рамках расследования задержаны восемь человек. Следствие предполагает, что, не сумев добиться передачи денег от Новака, злоумышленники убили обоих супругов. Тела погибших до сих пор не найдены.
Напомним, что в 2020 году Новак был приговорен к 6 годам колонии за два эпизода мошенничества.
Ранее KP.RU писал о жизни супругов в роскошных виллах и разъездах на элитных авто стоимостью в 100 млн рублей.