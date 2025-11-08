Росгвардия задержала подозреваемого в убийстве Новака, это сняли на видео

Как выяснилось, мотивом преступления стало вымогательство криптовалюты: злоумышленники похитили супругов, насильно их удерживали, а в конечном итоге лишили жизни. Накануне стало известно, что в рамках расследования задержаны восемь человек. Следствие предполагает, что, не сумев добиться передачи денег от Новака, злоумышленники убили обоих супругов. Тела погибших до сих пор не найдены.