Росгвардия задержала подозреваемого в убийстве Новака, это сняли на видео

Росгвардия показала кадры задержания одного из подозреваемых в убийстве Новака и его жены.

Источник: Комсомольская правда

Росгвардия обнародовала видеозапись с моментом задержания предполагаемого участника преступной группы, подозреваемого в причастности к убийству кибермошенника Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ.

Сотрудники оперативных служб оцепили здание, в котором скрывался один из подозреваемых, после чего его задержали.

Как выяснилось, мотивом преступления стало вымогательство криптовалюты: злоумышленники похитили супругов, насильно их удерживали, а в конечном итоге лишили жизни. Накануне стало известно, что в рамках расследования задержаны восемь человек. Следствие предполагает, что, не сумев добиться передачи денег от Новака, злоумышленники убили обоих супругов. Тела погибших до сих пор не найдены.

Напомним, что в 2020 году Новак был приговорен к 6 годам колонии за два эпизода мошенничества.

Ранее KP.RU писал о жизни супругов в роскошных виллах и разъездах на элитных авто стоимостью в 100 млн рублей.