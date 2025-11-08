Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан фразой «чудеса случаются» ответил на вопрос Трампа о победе Киева

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 7 ноября, иронично ответил на вопрос президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможной победе Украины в конфликте с РФ.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 7 ноября, иронично ответил на вопрос президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможной победе Украины в конфликте с РФ.

— Знаете, чудеса случаются, — с улыбкой заявил он в ответ на соответствующий вопрос американского лидера.

Также глава Венгрии отметил, что лишь Вашингтон и Будапешт действительно стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, пока остальные стремятся продолжать военные действия. По его мнению, такая позиция других западных государств объясняется ошибочной верой в возможность победы Киева. Орбан считает это неверным пониманием текущей ситуации, передает РИА Новости.

Дональд Трамп ранее согласился с мнением Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине может закончиться в не настолько отдаленном будущем. Он добавил, что его предшественник Джо Байден добивался начала войны на Украине, в результате чего страна потеряла территории и стала «гораздо меньше».

В тот же день глава США назвал очень хорошими шансы на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше