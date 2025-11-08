Орбан фразой «чудеса случаются» ответил на вопрос Трампа о победе Киева

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 7 ноября, иронично ответил на вопрос президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможной победе Украины в конфликте с РФ.
— Знаете, чудеса случаются, — с улыбкой заявил он в ответ на соответствующий вопрос американского лидера.
Также глава Венгрии отметил, что лишь Вашингтон и Будапешт действительно стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, пока остальные стремятся продолжать военные действия. По его мнению, такая позиция других западных государств объясняется ошибочной верой в возможность победы Киева. Орбан считает это неверным пониманием текущей ситуации, передает РИА Новости.
Дональд Трамп ранее согласился с мнением Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине может закончиться в не настолько отдаленном будущем. Он добавил, что его предшественник Джо Байден добивался начала войны на Украине, в результате чего страна потеряла территории и стала «гораздо меньше».
В тот же день глава США назвал очень хорошими шансы на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште.