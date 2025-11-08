Эстония хочет отменить концерт Limp Bizkit из-за слов солиста о России

В министерстве иностранных дел Эстонии пояснили, что сторонникам «государства-агрессора» нет места в культурном пространстве страны. Поводом для такого решения стали действия Дерста в 2023 году, когда музыкант разместил в соцсетях смонтированный видеоролик с Владимиром Зеленским под песню Loser.