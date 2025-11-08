Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония хочет отменить концерт Limp Bizkit из-за слов солиста о России

Эстонские власти предпринимают попытки отменить концерт американской рэп-метал группы Limp Bizkit в Таллине из-за позиции солиста коллектива Фреда Дёрста по России. Как сообщает гостелерадиокомпания ERR, министерство культуры республики связалось с организаторами предстоящего выступления, запланированного на 31 мая, и заявило о нежелательности его проведения.

Источник: Life.ru

В министерстве иностранных дел Эстонии пояснили, что сторонникам «государства-агрессора» нет места в культурном пространстве страны. Поводом для такого решения стали действия Дерста в 2023 году, когда музыкант разместил в соцсетях смонтированный видеоролик с Владимиром Зеленским под песню Loser.

Ранее тело бас-гитариста группы Limp Bizkit Сэма Риверса было обнаружено в луже крови в ванной комнате его дома во Флориде. По данным заместителя шерифа округа Сент-Джонс, лицо и шея Риверса были темно-синими, а остальная часть тела — красной.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.