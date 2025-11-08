Ричмонд
Хегсет заявил, что США при необходимости вступят в войну

Шеф Пентагона выразил уверенность, что США одержат победу.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты в случае необходимости вступят войну с имеющимися у американской стороны ресурсами, заявил Пит Хегсет.

Кроме того, шеф Пентагона выразил уверенность, что США одержат победу.

«Если потребуется, мы вступим в войну с тем оборудованием, которое у нас есть, и мы победим. У нас лучшее и сильнейшее», — сказал он в ходе мероприятия в американской столице.

По его словам, целями «возможной атаки на США» могут являться «пути снабжения, склады и информационные системы».

«Мы можем вести боевые действия только пока нас поддерживает наша логистика. Наши противники знают это, и они будут атаковать наши пути снабжения, порты, аэродромы, склады и информационные системы, чтобы нас дезорганизовать», — заявил Хегсет.

Помимо этого, шеф Пентагона рассказал, что ведомство создаёт «подразделение для ускорения производства и доставки критического вооружения».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты начали готовить плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле.