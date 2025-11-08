ВЦИОМ: четверть россиян поддерживают ограничения доступа к иностранным сервисам

Четверть россиян (24%) поддерживают ограничения на доступ к зарубежным соцсетям, мессенджерам и цифровым платформам в России, тогда как 30% остаются к этому безразличными. Такие данные представил Аналитический центр ВЦИОМ на первом заседании коммуникационного стрима Научного совета ВЦИОМ.
В то же время почти 40% респондентов относятся к ограничениям негативно. Особенно это проявляется среди молодёжи: 58% молодых людей, рожденных с 2001 года и позже, и 68% представителей поколения 1992−2000 годов выступают против таких мер.
Более половины опрошенных (54%) отметили, что блокировки не повлияли на их повседневную жизнь. Однако 12% признались, что столкнулись с трудностями при поиске информации, а 11% — с проблемами в поддержании контактов с близкими.
Треть участников (34%) убеждены, что ограничения способствовали развитию российских соцсетей и платформ, 28% не увидели никаких изменений, а 16% оценивают влияние как отрицательное.
Что касается обхода блокировок, большинство — 55% — относятся к этому спокойно, 22% поддерживают такие методы, и 17% выступают против.
Уточняется, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошёл 10 октября 2025 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, опрос проводился по телефону.
Ранее сообщалось, что иностранные интернет-сервисы могут скрытно собирать личные данные пользователей из России.