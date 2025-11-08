Ричмонд
Движение транспорта на трассе М6 в сторону Минска временно закрыто из-за ДТП

В связи с ДТП, случившимся 6 ноября на территории Минского района на путепроводе вблизи д. Хатежино, движение транспортных средств по автодороге М-6 в направлении г. Минска временно закрыто, объезд осуществляется по съездам с транспортной развязки.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП, случившимся 6 ноября на территории Минского района на путепроводе вблизи д. Хатежино, движение транспортных средств по автодороге М-6 в направлении г. Минска временно закрыто, объезд осуществляется по съездам с транспортной развязки. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Минском районе в результате ДТП поврежден путепровод, сотрудники ГАИ обеспечивают регулировочные действия.

В настоящее время на участке путепровода ведутся ремонтные работы.

С учетом предоставленной информации ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать меры безопасности, придерживаться временных дорожных знаков и ограничения скорости. -0-

Фото УВД Миноблисполкома.