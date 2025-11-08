Концерт Limp Bizkit в Таллине под угрозой срыва: на что обиделись эстонские власти

Концерт группы Limp Bizkit в Таллине оказался под угрозой срыва из-за позиции эстонских властей. Поводом стали заявления вокалиста Фреда Дерста о России, сообщает ERR.
Концерт группы на открытой сцене Unibet Arena в Таллине был запланирован на 31 мая 2026 года. Но вопрос его проведения пока оставется открытым.
Эстонские власти обиделись на заявления солиста Фреда Дерста. Музыкант ранее характеризовал президента РФ Владимира Путина как человека с четкими моральными устоями и заявлял о своем желании жить в Крыму. Кроме того, он выступал на концертах с плакатом, где была надпись «Крым = Россия».
По данным источника, эстонский МИД занял жесткую позицию, назвав визит группы недопустимым, а Министерство культуры вступило в контакт с организаторами. Представитель ведомства Лийзи Рохтунг прямо заявила о недопустимости проведения мероприятия.
Ранее дорога, участок которой лежит через Псковскую область, была перекрыта по решению Эстонии. В качестве причины указана якобы российская активность.