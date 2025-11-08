Эстонские власти обиделись на заявления солиста Фреда Дерста. Музыкант ранее характеризовал президента РФ Владимира Путина как человека с четкими моральными устоями и заявлял о своем желании жить в Крыму. Кроме того, он выступал на концертах с плакатом, где была надпись «Крым = Россия».