Названа сумма гонорара Вани Дмитриенко на частных мероприятиях: счет на миллионы

Ваня Дмитриенко стал получать от 15 миллионов за частные мероприятия.

Источник: Комсомольская правда

20-летний певец Ваня Дмитриенко, ставший одним из лидеров отечественной сцены, теперь получает до 15 миллионов рублей за проведение частных мероприятий. Об этом пишет издание «Абзац».

По информации издания, молодой артист сейчас активно работет, продолжает свою концертную деятельность, в том числе участвуя в частных мероприятиях.

«Гонорар с частных мероприятий у него составляет 15 миллионов рублей, плюс расходы на райдер», — передает собеседник издания.

Также сообщается, что для артиста и его коллектива необходимо предоставить комфортабельную гримерку достаточной площади. Среди особых пожеланий — фирменные белые носки для каждого участника команды, одноразовые тапочки и шоколадные яйца.

Накануне российский певец Евгений Маргулис заявил, что у Вани Дмитриенко хороший задел на будущее.