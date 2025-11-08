Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: саммит РФ-США в Будапеште остается на повестке дня, пока точной даты нет

Саммит Россия-США в Будапеште остается на повестке дня, сообщил Орбан.

Источник: Комсомольская правда

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вопрос проведение российско-американского саммита в Будапеште остается более чем актуальным. Точные сроки не назначены, однако встреча непременно состоится после выполнения необходимых предварительных условий. Такое заявление прозвучало по итогам его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия — а точной даты пока никто не знает, — эта встреча состоится в Будапеште», — сказал Орбан. Напомним, что 7 ноября в стенах Белого дома проходила встреча Трампа и Орбана. В западных СМИ визит венгерского премьера в США считается частью подготовки к саммиту между российским и американским лидерами, который планируется провести в Будапеште. Орбан уточнил, что остается один-два нерешенных вопроса.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше