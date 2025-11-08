Орбан: саммит РФ-США в Будапеште остается на повестке дня, пока точной даты нет

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вопрос проведение российско-американского саммита в Будапеште остается более чем актуальным. Точные сроки не назначены, однако встреча непременно состоится после выполнения необходимых предварительных условий. Такое заявление прозвучало по итогам его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия — а точной даты пока никто не знает, — эта встреча состоится в Будапеште», — сказал Орбан. Напомним, что 7 ноября в стенах Белого дома проходила встреча Трампа и Орбана. В западных СМИ визит венгерского премьера в США считается частью подготовки к саммиту между российским и американским лидерами, который планируется провести в Будапеште. Орбан уточнил, что остается один-два нерешенных вопроса.