Кумир Турции, но житель Рима: Как адвокат Джан Яман променял суды на кино и не прогадал

Толчком к переменам стали неоднократные советы окружающих попробовать себя в актёрстве. Отказавшись от стабильной карьеры юриста, Яман сделал смелый шаг в неизвестность. Его дебют в кино состоялся в 2014 году в сериале «Дела сердечные». Прорыв наступил с ролью Джана в сериале «Ранняя пташка», где он сыграл вместе с Демет Оздемир. Эта работа не просто принесла ему широкую известность, но и закрепила за ним статус одной из главных звёзд турецкого кино.