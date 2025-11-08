Кумир Турции, но житель Рима: Как адвокат Джан Яман променял суды на кино и не прогадал

Турецкому актёру Джану Яману, получившему бешеную популярность благодаря съёмкам в сериалах «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка», 8 ноября 2025 года исполняется 36 лет. За образом успешной звезды турдизи стоит удивительная история человека, который смело менял жизнь и покорял новые вершины.
Как успешный адвокат стал звездой: Риск, который изменил всё.
Путь Джана Ямана к славе — наглядный пример того, как в жизни порой случаются неожиданные повороты. Получив хорошее образование (он окончил итальянский лицей в Стамбуле, а затем юридический факультет университета с рекордно высокими баллами за всю историю вуза), Яман начал карьеру адвоката. Перед ним открывались все двери в мир юриспруденции — харизма и умение держаться перед аудиторией помогали ему выигрывать дела. Однако, несмотря на профессиональный успех, Яман чувствовал, что это не его призвание.
Толчком к переменам стали неоднократные советы окружающих попробовать себя в актёрстве. Отказавшись от стабильной карьеры юриста, Яман сделал смелый шаг в неизвестность. Его дебют в кино состоялся в 2014 году в сериале «Дела сердечные». Прорыв наступил с ролью Джана в сериале «Ранняя пташка», где он сыграл вместе с Демет Оздемир. Эта работа не просто принесла ему широкую известность, но и закрепила за ним статус одной из главных звёзд турецкого кино.
Почему он сбегает в Рим при любой возможности.
Жизнь Джана Ямана неразрывно связана с Италией — страной, которая стала для него вторым домом. Всё началось ещё в детстве. Мама будущего актёра придавала огромное значение языковому образованию и настояла на том, чтобы сын с ранних лет изучал итальянский и английский. Благодаря этому Джан оказался в Стамбульском итальянском лицее, где не просто освоил язык, но и глубоко погрузился в итальянскую культуру.
Со временем актёр переехал в Рим, где обосновался на продолжительное время.
Даже когда профессиональные обязательства вынудили его покинуть Вечный город, связь с Италией не прервалась. Спустя время Джан Яман вновь вернулся в Рим, подтвердив, что Италия для него — не просто строчка в биографии, а место, куда всегда хочется возвращаться.
Дядя-тренер и футбол, который чуть не украл у нас звезду.
Спорт — неотъемлемая часть жизни Ямана. Актёр всерьёз увлечён кроссфитом и боксом. Регулярные тренировки не только поддерживают его физическую форму, но и помогают справляться с нагрузками съёмочного графика.
Интерес к спорту у Ямана начался благодаря семье. Его дядя — известный футбольный тренер, и в детстве Джан сам активно занимался футболом. Хотя актёрская карьера в итоге заняла центральное место в его жизни, любовь к спорту осталась с ним навсегда.
Запах, который меняет жизни: Зачем Яман создал свой парфюм.
В 2021 году Джан Яман продемонстрировал себя не только как талантливого актёра, но и как предприимчивого бизнесмена. Он запустил собственную парфюмерную линию, представив унисекс-аромат под названием Mania («Мания»).
Этот шаг стал для звезды не просто коммерческим проектом, а личным высказыванием. Яман задумал аромат как особый способ связи со своими поклонниками. «У каждого есть возможность попробовать аромат, который имеет для меня особое значение и который придаёт любому силу и решимость, — заявил актёр на презентации. — Парфюм предназначен для мужчин и женщин с характером, которые всегда уверены в себе».
Проект Mania несёт в себе и социальную миссию. Часть средств от продаж направляется на поддержку благотворительных организаций. Таким образом, Яман сочетает творческое самовыражение с желанием вносить вклад в общественно значимые инициативы — ещё одно подтверждение многогранности личности турецкой звезды.
Правда, которую он доверил только бумаге.
Осень 2021 года открыла поклонникам Джана Ямана новую грань его таланта. Актёр представил автобиографическую книгу. Этот смелый шаг позволил звезде выйти за рамки привычного амплуа и поделиться с читателями тем, что обычно остаётся за кулисами славы.
Книга стала не просто хронологией событий, а искренним монологом о поисках себя и своего предназначения. В ней он откровенно рассказал обо всех сомнениях, личных открытиях и тех незаметных на первый взгляд моментах, которые в итоге определили его судьбу.