Названы главные номинанты на премию «Грэмми-2026»

Рэпер Кендрик Ламар снова стал главным претендентом на премию «Грэмми»: в этом году у него девять номинаций — это больше, чем у кого-либо ещё. Леди Гага получила семь номинаций, а Бэд Банни и Сабрина Карпентер — по шесть. Их альбомы будут бороться за главный трофей — «Альбом года», сообщает агентство Reuters.