Названы главные номинанты на премию «Грэмми-2026»

Рэпер Кендрик Ламар снова стал главным претендентом на премию «Грэмми»: в этом году у него девять номинаций — это больше, чем у кого-либо ещё. Леди Гага получила семь номинаций, а Бэд Банни и Сабрина Карпентер — по шесть. Их альбомы будут бороться за главный трофей — «Альбом года», сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

В число номинантов вошли и Джастин Бибер с пластинкой Swag, и Tyler, the Creator с Chromakopia. Критики уверены, что основная борьба развернётся между Гагой и Ламаром.

«Думаю, победит Кендрик. Но сбрасывать Гагу со счетов нельзя — её любят все», — отметил обозреватель Billboard Пол Грейн.

Отдельным сюрпризом стало появление в списке K-pop исполнителей — саундтрек Golden из фильма KPop Demon Hunters и дуэт Роуз с Бруно Марсом APT попали в номинации «Песня года» и «Запись года». Сами артисты признались, что до сих пор не верят в успех. Церемония вручения состоится 1 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее Life.ru писал, что музыкальный критик Олег Кармунин объяснил, почему певица Валерия не имеет шансов получить «Грэмми». По его словам, включение в предварительный список -лишь формальная процедура, не гарантирующая даже номинации. Эксперт добавил, что такие «лонг-листы» создаются ради пиара, чтобы артисты сами распространяли новости о своём «выдвижении».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.