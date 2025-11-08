Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ попытались атаковать Железнодорожный округ Курска: что известно

Хинштейн: над Курском уничтожены украинские БПЛА, повреждено несколько домов.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном округе Курска несколько частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что информация о последствиях уточняется, и обратился к жителям с призывом соблюдать меры безопасности.

Накануне стало известно, что около 17 тысяч человек остались без света из-за ударов ВСУ по Курской области.

Ранее аналогичные провокации были зафиксированы на территории Орловской области. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что 6 ноября киевский режим совершил атаку на несколько частных домов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше