ВСУ попытались атаковать Железнодорожный округ Курска: что известно

В Железнодорожном округе Курска несколько частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что информация о последствиях уточняется, и обратился к жителям с призывом соблюдать меры безопасности.
Накануне стало известно, что около 17 тысяч человек остались без света из-за ударов ВСУ по Курской области.
Ранее аналогичные провокации были зафиксированы на территории Орловской области. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что 6 ноября киевский режим совершил атаку на несколько частных домов.