Рейс из Перми в Пхукет задержан более чем на шесть часов

Прибывающие рейсы также задерживаются. Самолеты из Сочи (N4 423 и EO 423) пробудят с опозданием на 1 час 20 минут: вместо 6:55 в 8:15. А рейс из Антальи (ZF 866), который должен был прибыть в Пермь в 19:20, задерживается на 6 часов 20 минут, воздушное судно приземлится в 1:40 9 ноября.