Госавтоинспекция предупредила курганцев о сложной обстановке на дорогах

«Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе прогнозируются перепады температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра. В ночные и утренние часы из-за понижения температуры возможно образование гололеда. Все эти факторы могут привести к осложнению дорожной обстановки», — сообщает Госавтоинспекция.