Раскрыты многомиллионные гонорары юного краша россиянок Вани Дмитриенко

Кроме финансовых условий, в требованиях артиста значатся организационные детали: просторная гримёрка с полным набором удобств, а также необычный пункт о белых брендовых носках для всей команды, одноразовых тапочках и шоколадных яйцах.
Ранее стало известно, что у Дмитриенко есть отсрочка от военной службы благодаря обучению на режиссёрском факультете одного из московских вузов. Несмотря на плотный гастрольный график, певец утверждает, что успешно справляется с учебной программой.
