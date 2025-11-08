Ричмонд
Раскрыты многомиллионные гонорары юного краша россиянок Вани Дмитриенко

20-летний певец Ваня Дмитриенко, стремительно набравший популярность, теперь получает до 15 миллионов рублей за выступления на частных мероприятиях. Согласно информации «Абзаца», артист продолжает активно выступать на корпоративах и праздниках.

Кроме финансовых условий, в требованиях артиста значатся организационные детали: просторная гримёрка с полным набором удобств, а также необычный пункт о белых брендовых носках для всей команды, одноразовых тапочках и шоколадных яйцах.

Ранее стало известно, что у Дмитриенко есть отсрочка от военной службы благодаря обучению на режиссёрском факультете одного из московских вузов. Несмотря на плотный гастрольный график, певец утверждает, что успешно справляется с учебной программой.

