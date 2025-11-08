Умер Джеймс Уотсон, первооткрыватель структуры ДНК

Умер Джеймс Уотсон, выдающийся биолог и первооткрыватель структуры ДНК. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что на момент смерти учёному было 97 лет. Он скончался в хосписе Ист-Нортпорта, штат Нью-Йорк. По словам коллег, причиной смерти стала непродолжительная болезнь.
Уотсон стал первым директором проекта «Геном человека» и в 1962 году получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии за открытие двойной спирали ДНК. Позже он продал свою награду, направив вырученные средства на поддержку научных исследований. Российский предприниматель и филантроп Алишер Усманов приобрёл медаль и впоследствии вернул её Уотсону.
В последние годы жизни учёный подвергался резкой критике из-за расистских высказываний, особенно касающихся интеллекта афроамериканцев, что серьёзно повлияло на его репутацию.
Ранее сообщалось о смерти российского историка и академика РАХ Алексея Лидова. В период с 2008 по 2009 года Лидов занимал пост зампрезидента Российской академии художеств по научным и инновационным программам.