Каждый десятый хабаровчанин боится потерять работу

68% жителей Хабаровска рассказали, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Остальные назвали несколько причин для беспокойства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Чаще всего местные жители опасаются увольнения или потери работы — этот вариант выбрали 12% участников опроса. Еще 8% переживают из-за недооцененности и низкой зарплаты. 4% беспокоятся о закрытии или банкротстве своего предприятия.
По 3% опрошенных боятся не справиться с обязанностями, не получить вовремя зарплату, поссориться с руководством или надолго остаться на нынешнем месте. Другие страхи, среди которых выгорание, конфликты в коллективе и нестабильность, набрали не более 1%.
Мужчины чаще, чем женщины, заявляют, что не боятся никаких трудностей — 72% против 62%. Женщины сильнее переживают, что их труд недооценят (10% против 5%) или что они не справятся с обязанностями (4% против 2%). Мужчины немного чаще упоминают риск задержки выплат (4% против 1%) и рост нагрузки (2% против менее 1% среди женщин).
Таким образом, главной тревогой хабаровчан остается возможность потерять работу, однако большинство жителей не испытывают сильного беспокойства, связанных с профессиональной деятельностью.