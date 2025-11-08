Каждый десятый хабаровчанин боится потерять работу

Мужчины чаще, чем женщины, заявляют, что не боятся никаких трудностей — 72% против 62%. Женщины сильнее переживают, что их труд недооценят (10% против 5%) или что они не справятся с обязанностями (4% против 2%). Мужчины немного чаще упоминают риск задержки выплат (4% против 1%) и рост нагрузки (2% против менее 1% среди женщин).