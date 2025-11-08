Задержаны подозреваемые в убийстве криптотрейдера Новака в ОАЭ

Криптобизнесмена из Петербурга Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ после того, как пытались выманить у него доступ к криптокошельку. С телефона погибшего велась переписка с просьбой занять $200 тыс. — неясно, писал ли он сам или злоумышленники. МВД сообщило о задержании подозреваемых в России. Новак ранее был судим за мошенничество, и, по данным Mash, мог похитить у инвесторов около $500 млн.