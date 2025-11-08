Орбан: саммит РФ-США в Венгрии остается на повестке дня

Саммит Российская Федерация — Соединённые Штаты в венгерской столице остаётся на повестке дня, заявил Виктор Орбан.
Комментарий прозвучал на пресс-конференции после разговора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. При этом премьер-министр Венгрии отметил, что «точной даты нет».
По его словам, саммит состоится, когда «будут выполнены условия».
«Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия — а точной даты пока никто не знает», — сказал Орбан.
Накануне Орбан выразил уверенность в том, что саммит между РФ и США в Будапеште состоится.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в венгерской столице «всегда есть шанс».