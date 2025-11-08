Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: саммит РФ-США в Венгрии остается на повестке дня

Комментарий прозвучал после разговора Орбана с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Саммит Российская Федерация — Соединённые Штаты в венгерской столице остаётся на повестке дня, заявил Виктор Орбан.

Комментарий прозвучал на пресс-конференции после разговора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. При этом премьер-министр Венгрии отметил, что «точной даты нет».

По его словам, саммит состоится, когда «будут выполнены условия».

«Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия — а точной даты пока никто не знает», — сказал Орбан.

Накануне Орбан выразил уверенность в том, что саммит между РФ и США в Будапеште состоится.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в венгерской столице «всегда есть шанс».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше