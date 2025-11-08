В ГД предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

По мнению парламентария, особую роль в развитии этой болезни играет табакокурение — как активное, так и пассивное. Она подчеркнула, что женщины оказываются более чувствительными к воздействию табачного дыма, а ХОБЛ у них сопровождается выраженными гормональными нарушениями, влияющими на способность к зачатию и течение беременности. Власова уточнила, что даже пассивное курение в домашних условиях способно вызывать снижение уровня насыщения крови кислородом у беременных на 3−5% и провоцировать нарушение функции внешнего дыхания.