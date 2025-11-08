НДС на упрощёнке в 2026 году: изменения, лимиты и новые обязанности для плательщиков

Государство готовит изменения, которые перевернут привычный мир «упрощенцев». Что именно происходит, коснётся ли это вас и как к этому подготовиться.
Что такое НДС на УСН.
Упрощённая система налогообложения (УСН) и налог на добавленную стоимость (НДС) — это как вода и масло. Они почти не смешиваются. Стандартно «упрощенец» не платит НДС и не предъявляет его клиентам в счетах — это его главная фишка, особенно для тех, кто работает с обычными гражданами или такими же «упрощенцами».
Сейчас НДС на УСН появляется в двух случаях:
Если вы сами выставили счёт-фактуру с выделенной суммой НДС. Захотел — плати. Если вы импортируете товары в Россию.
А с 2026 года появится третий, и он — самый массовый — принудительный.
Изменения НДС с 2026 года для УСН: что изменилось.
Имейте в виду, что это планируемые изменения, и окончательные детали могут быть уточнены. Если ваш доход за предыдущий год превысит определённый лимит — вы автоматически становитесь плательщиком НДС. Добро пожаловать в клуб.
Раньше вы могли годами зарабатывать сотни миллионов и спокойно жить без НДС. Теперь это заканчивается. Государство хочет вернуть в бюджет больше денег от бизнеса, который вырос из «малышей» в серьёзных игроков. И вот что важно. Это не ваше право, а обязанность. Отказаться не получится.
Новый лимит выручки УСН для НДС в 2026 году: на какую сумму ориентироваться.
Это самый больной вопрос. Точную цифру пока ещё утвердят окончательно. Но известно, что с 2026 года лимит выручки, при достижении которого «упрощенцам» придётся платить НДС, будет снижен.
Сейчас ИП и организации на УСН платят НДС, если их выручка по итогам прошлого года или с начала текущего превысила 60 миллионов рублей. С 2026 года лимит сократят до 20 миллионов рублей. Далее планируется поэтапное снижение этого значения.
Но есть нюанс. Лимит — это не предел для применения УСН вообще. Для самой «упрощёнки» лимиты остаются выше (порядка 200 млн рублей). Речь идёт именно о потере освобождения от НДС. Вы можете продолжать работать на УСН, но при этом ещё и платить НДС. Совмещать, так сказать.
Снижение порога НДС для УСН.
Для кого-то это будет похоже на снижение планки. Раньше, чтобы стать плательщиком НДС «автоматом», нужно было переходить на общую систему (ОСНО) из-за превышения лимитов по доходам. Теперь же лимит для НДС станет отдельным и более низким. Это как если бы в школе пятёрку ставили с 90 баллов, а потом вдруг стали ставить с 75.
Закон об НДС для УСН с 2026.
Всё это не просто инициатива. Изменения готовятся в рамках большого налогового манёвра. Основной документ — проект федерального закона, который вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.
Так что это не рекомендация, а суровая правда. Как только закон подпишут и он вступит в силу, правила игры поменяются для всех. Именно он и введёт лимит. Так что следите за новостями.
Кто становится плательщиком НДС на УСН с 2026 года.
Плательщиком НДС с 2026 года станете вы, если:
Вы — ИП или ООО на УСН. Ваши доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей (ожидаемая сумма).
Это напоминает историю с НДФЛ для самозанятых. Пока доход меньше 2,4 млн в год — ты самозанятый. Больше — уже ИП. Здесь та же логика. Выросли из коротких штанишек — одевайтесь во взрослое налоговое платье.
УСН «Доходы минус расходы» и НДС в 2026 году: как совмещать?
Для тех, кто на УСН 15% («Доходы минус расходы»), удар будет смягчён.
Вы будете обязаны начислять НДС с ваших продаж (выручки). И платить его в бюджет. Но вот в чём спасение: уплаченный вами НДС вашим поставщикам можно будет включить в расходы.
Раньше вы покупали товар за 100 рублей и продавали за 150. Ваш налог: (150 — 100)*15% = 7,5 рубля. Теперь вы покупаете товар за 118 рублей (где 18 ₽ — это НДС поставщика). Продаёте за 177 рублей (где 27 ₽ — это ваш НДС). Считаем налог по УСН: (177 — 27) — (118 — 18) = 150 — 100 = 50 рублей * 15% = 7,5 рубля. А НДС к уплате: 27 — 18 = 9 рублей.
То есть ваша налоговая нагрузка вырастет ровно на сумму этого НДС к уплате, но без двойного налогообложения. А вот для тех, кто на УСН 6% («Доходы»), ситуация жёстче. У них нет статьи «расходы», поэтому включить «входной» НДС некуда. Этот налог для них станет чистой дополнительной нагрузкой. Стоит серьёзно подумать о смене объекта налогообложения.
Как вести учёт и сдавать отчётность при работе с НДС на УСН.
Будьте готовы — документооборот вырастет. Вас ждёт:
Ведение книги покупок и книги продаж. Это основные журналы для учёта НДС. Выставление счетов-фактур. По каждой отгрузке нужно будет выставить этот документ. Раньше можно было обойтись обычной универсальной накладной (УПД).Ежеквартальная сдача декларации по НДС. Сейчас вы сдаёте декларацию по УСН раз в год. А тут — каждые три месяца. Срок — до 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Усложнение бухгалтерского учёта. Вам нужно будет аккуратно разделять все операции: что облагается НДС, а что нет (если у вас есть такие).
Практические примеры: ИП на УСН выставляет счёт с НДС.
Давайте оживим теорию. Допустим, вы ИП Иванов на УСН 15%. Вы перешагнули лимит и с 2026 года стали плательщиком НДС.
Ситуация 1: Покупка у поставщика на ОСНО.
Вы покупаете материалы на 120 000 рублей. В счёте-фактуре поставщика указано:
Стоимость без НДС: 100 000 ₽.Сумма НДС 20%: 20 000 ₽.Итого к оплате: 120 000 ₽
Эти 20 000 ₽ — это ваш «входной» НДС. Вы можете принять его к вычету.
Ситуация 2: Продажа вашего товара.
Вы продаёте товар на 180 000 рублей. Вы выставляете счёт-фактуру своему клиенту:
Стоимость без НДС: 150 000 ₽.Сумма НДС 20%: 30 000 ₽.Итого к оплате: 180 000 ₽
Эти 30 000 ₽ — это ваш «исходящий» НДС.
Считаем налог к уплате в бюджет:
Исходящий НДС минус входной НДС: 30 000 — 20 000 = 10 000 рублей.
Эти 10 000 рублей вы должны перевести государству по итогам квартала.
И не забудьте про налог по УСН! Он считается с разницы между доходом без НДС и расходами без НДС.
Советы от ФНС и Минфина: как избежать ошибок в 2026 году.
Хотя закон ещё не вступил в силу, уже можно дать практические рекомендации, основанные на логике и опыте.
Начните отслеживать выручку уже сейчас. Не ждите декабря 2025 года. Раз в квартал сверяйтесь с планами. Если видите, что приближаетесь к лимиту, это не повод для паники, а сигнал к подготовке. Проведите аудит контрагентов. Кто ваши клиенты? Если это крупные компании на ОСНО, им будет выгодно работать с вами с НДС. А если это физлица или упрощенцы — наоборот. Подумайте, не потеряете ли вы клиентов. Оцените целесообразность УСН «Доходы». Как мы выяснили, для этой группы нагрузка вырастет максимально. Возможно, уже в 2025 году стоит сменить объект налогообложения на «Доходы минус расходы».Проконсультируйтесь с бухгалтером. Не пытайтесь разобраться во всём сами. Хороший специалист уже сейчас моделирует ситуации и даст персональные рекомендации.
Не пытайтесь искусственно занижать выручку! Дробление бизнеса — один из самых рискованных способов. ФНС его легко вычисляет и жёстко наказывает. Лучше легально подготовиться к изменениям, чем потом судиться.
Итоги.
Ведущие бизнес по УСН — будьте готовы к тому, что с 2026 года вас ждут существенные изменения и усложнение отчётности. У вас ещё есть время, чтобы спокойно всё просчитать, поговорить с бухгалтером и подготовить бизнес к изменениям. Главное — не игнорируйте эти новости.