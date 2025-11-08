НДС на упрощёнке в 2026 году: изменения, лимиты и новые обязанности для плательщиков

Начните отслеживать выручку уже сейчас. Не ждите декабря 2025 года. Раз в квартал сверяйтесь с планами. Если видите, что приближаетесь к лимиту, это не повод для паники, а сигнал к подготовке. Проведите аудит контрагентов. Кто ваши клиенты? Если это крупные компании на ОСНО, им будет выгодно работать с вами с НДС. А если это физлица или упрощенцы — наоборот. Подумайте, не потеряете ли вы клиентов. Оцените целесообразность УСН «Доходы». Как мы выяснили, для этой группы нагрузка вырастет максимально. Возможно, уже в 2025 году стоит сменить объект налогообложения на «Доходы минус расходы».Проконсультируйтесь с бухгалтером. Не пытайтесь разобраться во всём сами. Хороший специалист уже сейчас моделирует ситуации и даст персональные рекомендации.