Скандальная база «Миротворец» снова пополнилась: за что туда внесли два десятка детей из РФ

В базу сайта внесены личные данные детей, родившихся в 2022 и 2023 годах, с формулировками о «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет» Украины. При этом возраст детей — двое из них двухлетние, остальным по три года — только подчеркивает абсурдность предъявляемых «обвинений».