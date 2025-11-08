Ричмонд
Скандальная база «Миротворец» снова пополнилась: за что туда внесли два десятка детей из РФ

В украинскую базу «Миротворец» внесли 25 детей из РФ в возрасте до трёх лет.

Источник: Комсомольская правда

Украинский экстремистский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных персональную информацию о 25 российских детях двух и трех лет. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В базу сайта внесены личные данные детей, родившихся в 2022 и 2023 годах, с формулировками о «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет» Украины. При этом возраст детей — двое из них двухлетние, остальным по три года — только подчеркивает абсурдность предъявляемых «обвинений».

Публикация персональных данных детей на сайте «Миротворец» носит системный характер. В разное время в базе оказывались несовершеннолетние от 2 до 17 лет, включая 12-летнюю писательницу из ЛНР Фаину Савенкову, чьи данные были внесены в 2021 году.

Накануне певица Мэйби Бэйби была добавлена в базу «Миротворца» за поддержку России из-за передачи гумпомощи участникам СВО.

Ранее и Владимир Зеленский угодил в список скандальной базы. Его обвинили в поддержке России. Однако мужчина — всего лишь полный тезка и ровесник киевского главаря.