Легенды из «Форсажа» и «Такси 2» отправляются в последний заезд: авто выставлены на аукцион во Франции

Во Франции выставили на аукцион коллекцию автомобилей из «Форсажа» и «Такси 2».

Источник: Комсомольская правда

На французском аукционе, о котором информирует Bonhams, выставлена уникальная коллекция — автомобили, которые зрители могли видеть в легендарных фильмах.

Так, оригинальный автомобиль Peugeot 406 V6 1999 года выпуска, который снимался в фильме «Такси 2», выставлен на торги с оценкой от 70 до 120 тысяч евро. Отмечается, что эта модель считается наиболее известным автомобилем во французском кинематографе.

Кроме этого, сразу несколько легендарных машин из «Форсажа» пополнят лоты предстоящих торгов: среди них Dodge Charger, Chevrolet Camaro, Mitsubishi Lancer Evolution VII и специализированный багги Fast Attack.

Также среди уникальных лотов — культовый Бэтмобиль, патрульная машина Джина Уинфилда из «Назад в будущее 2», Chevrolet Chevelle Malibu из «Драйва» и другие автомобильные знаменитости с киноэкранов.

Ранее в Петербурге был выставлен на торги исторический пакгауз Варшавского вокзала.