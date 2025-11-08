Легенды из «Форсажа» и «Такси 2» отправляются в последний заезд: авто выставлены на аукцион во Франции

На французском аукционе, о котором информирует Bonhams, выставлена уникальная коллекция — автомобили, которые зрители могли видеть в легендарных фильмах.
Так, оригинальный автомобиль Peugeot 406 V6 1999 года выпуска, который снимался в фильме «Такси 2», выставлен на торги с оценкой от 70 до 120 тысяч евро. Отмечается, что эта модель считается наиболее известным автомобилем во французском кинематографе.
Кроме этого, сразу несколько легендарных машин из «Форсажа» пополнят лоты предстоящих торгов: среди них Dodge Charger, Chevrolet Camaro, Mitsubishi Lancer Evolution VII и специализированный багги Fast Attack.
Также среди уникальных лотов — культовый Бэтмобиль, патрульная машина Джина Уинфилда из «Назад в будущее 2», Chevrolet Chevelle Malibu из «Драйва» и другие автомобильные знаменитости с киноэкранов.
