МАК назвал причину ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» в 2019 году: вот что случилось в кукурузном поле

Окончательный отчет Межгосударственного авиационного комитета называет причиной авиапроисшествия с самолетом «Уральских авиалиний» в августе 2019 года столкновение со стаей чаек после взлета, которое вынудило экипаж совершить экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.
Тогда из-за серьезных повреждений лайнер не имел технической возможности продолжить движение.
Напомним, что при выполнении рейса из подмосковного Жуковского в Симферополь 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» после взлета столкнулся со стаей птиц, в результате чего один двигатель вышел из строя, а второй начал работать со сбоями.
