МАК назвал причину ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» в 2019 году: вот что случилось в кукурузном поле

Напомним, что при выполнении рейса из подмосковного Жуковского в Симферополь 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» после взлета столкнулся со стаей птиц, в результате чего один двигатель вышел из строя, а второй начал работать со сбоями.