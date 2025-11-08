Ричмонд
МАК назвал причину ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» в 2019 году: вот что случилось в кукурузном поле

МАК спустя 6 лет опубликовал отчёт о посадке Airbus A321 в кукурузном поле.

Источник: Комсомольская правда

Окончательный отчет Межгосударственного авиационного комитета называет причиной авиапроисшествия с самолетом «Уральских авиалиний» в августе 2019 года столкновение со стаей чаек после взлета, которое вынудило экипаж совершить экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Тогда из-за серьезных повреждений лайнер не имел технической возможности продолжить движение.

Напомним, что при выполнении рейса из подмосковного Жуковского в Симферополь 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» после взлета столкнулся со стаей птиц, в результате чего один двигатель вышел из строя, а второй начал работать со сбоями.

Ранее стало известно, что самолет Air China, следовавший по маршруту Лондон-Пекин, совершил экстренную посадку в нижневартовском аэропорту.