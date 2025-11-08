Ричмонд
Шатдаун как наследие Маска

Длящийся несколько недель так называемый шатдаун, то есть прекращение в результате непринятого бюджета финансирования деятельности органов федеральной власти, по своей протяженности уже бьет прежний рекорд такого финансового паралича. Прежний же был зафиксирован во время первого президентства Дональда Трампа. И тогда, и ныне борьба за бюджет в собственной трактовке остается для № 47 средством укрепления его авторитета и контроля над законодателями.

Известно, что главным противоречием на пути принятия бюджета остается невозможность собрать в Сенате необходимые 60 голосов «за», что требует и привлечения голосов нескольких демократов. Но «партия осла» стеной стоит за увеличение расходов на медобслуживание небогатых слоев населения в рамках программы Medicaer, благодаря которой 20 миллионов американцев впервые получили медстраховку. А многим законодателям переизбираться в следующем ноябре. И они не хотят терять избирателей.

У Трампа изначально был курс на снижение бюджетного дефицита, уменьшения госдолга, который продолжает расти, несмотря на новые таможенные доходы, перевалив за 38 триллионов долларов. В начале второго мандата Трампа бюджетные ножницы были вручены Илону Маску, который взял курс на ликвидацию целых дорогостоящих государственных институтов и сокращение армии чиновников. Те жесткие меры вызвали бурные протесты, и бизнесмен был удален от Белого дома, в котором и так официальной должности не занимал. Но проблема осталась: только по процентам Вашингтон должен выплачивать в год один триллион. Считается, что под прикрытием нынешних ярых дебатов в Сенате Трамп все-таки сможет зачистить немало чиновников, оказавшихся ныне без зарплаты, не только сократив в целом их контингент, но и избавившись от наиболее ему нелояльных. Тех, что тормозят и его реформы по реорганизации системы власти, входящих в «наследие» Маска. Пока же в ближайшее время Трамп опять встретится с демократами, воодушевленными своими электоральными успехами.

