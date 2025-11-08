Число взрослых с хроническими болезнями почек в мире удвоилось с 1990 года

«Проведенный нами анализ показывает, что хронические болезни почек являются одной из самых распространенных и опасных угроз для здоровья человека, чья интенсивность при этом постоянно нарастает. Это говорит в пользу того, что борьба с этими заболеваниями должна стать столь же приоритетной задачей для международного сообщества, как и борьба с раком, болезнями сердца и отклонениями психики», — заявил профессор NYU Langone Health Джозеф Кореш, чьи слова приводит пресс-служба центра.