Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку в Пекине

— В тот момент были не только искры из глаз, но и пробежала вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека, если рвется сухожилие, это ничего страшного, заживет за неделю, а для пианиста это конец всего. Если фаланга не разгибается, то о концертах и обо всей концертной жизни можно забыть, — рассказал Мацуев в беседе с порталом «Абзац».