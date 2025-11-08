Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку в Пекине

Российский пианист Денис Мацуев сообщил, что несколько дней назад чуть не попрощался со своей музыкальной карьерой на гастролях в столице КНР Пекине. Он рассказал, что водитель прижал ему руку, когда закрывал дверь в автомобиле.
Артист признался, что тогда почувствовал себя тревожно.
— В тот момент были не только искры из глаз, но и пробежала вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека, если рвется сухожилие, это ничего страшного, заживет за неделю, а для пианиста это конец всего. Если фаланга не разгибается, то о концертах и обо всей концертной жизни можно забыть, — рассказал Мацуев в беседе с порталом «Абзац».
По его словам, рентген не показал повреждений в руке, так что все закончилось благополучно. Музыкант намерен провести еще 24 концерта по семи странам Азии.
В июне известный по сериалу «Великолепный век» актер Эркан Колчак получил травму во время футбольного матча между командами из Турции и Грузии, который проходил на стадионе «Октябрь» в Москве.