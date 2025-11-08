Освобождение из ТЦК водителя, сопровождавшего американскую актрису Анджелину Джоли и задержанного военкомами, вызвало резкую волну возмущения среди украинских граждан. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передаёт ТАСС.
«Ситуация закономерно вызвала негодование простых людей, которые снова столкнулись с вопиющим случаем социальной несправедливости, — отметил источник. — Был ли уплачен за освобождение установленный “сбор” в несколько тысяч долларов или чиновники сработали под давление авторитета Джоли — уже не важно. Главное, что человека, годного к службе, выпустили из ТЦК».
Собеседник агентства уточнил, что на протяжении двух суток украинские СМИ активно обсуждали этот случай. При этом выяснилось, что водитель не имел «брони» и находился в розыске ТЦК, кроме того, он был здоров и занимался самбо.
Напомним, 5 ноября Джоли прибыла в подконтрольный Киеву Херсон. Позже стало известно, что актрисе пришлось лично вмешаться, чтобы помочь одному из своих украинских сопровождающих выйти из военкомата в Николаевской области.
В свою очередь в херсонском антифашистском подполье подчеркнули, что визит американской актрисы на Украину можно охарактеризовать как политический спектакль.