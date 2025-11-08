Ваня Дмитриенко стал получать от 15 миллионов рублей за частные мероприятия

20-летний певец Ваня Дмитриенко, который стал одним из самых популярных артистов в России, начал получать от 15 миллионов рублей за частные мероприятия. Об этом сообщил портал «Абзац».
По информации источника, молодой певец не отказывается от выступлений на частных мероприятиях.
— Гонорар с частных мероприятий у него составляет 15 миллионов рублей, плюс расходы на райдер, — рассказал собеседник издания.
Также известно, что Дмитриенко и его команде для выступления необходима просторная гримерка со всеми удобствами. Единственное особое пожелание — белые брендовые носки для себя и каждого члена команды, одноразовые тапочки и шоколадные яйца.
Ваня Дмитриенко прославился еще в 2021 году, когда на цифровые площадки вышел трек «Венера-Юпитер». Тогда тексты его песен знали наизусть все подростки. Прошло время, молодой певец сменил имидж и стиль песен: в его композициях появилось больше харизмы и страсти, а наивный взгляд сменился на осознанный и ясный. Вслед за этим среди его поклонников появились женщины старше 30 лет, которые буквально сходят с ума по Ване. «Вечерняя Москва» выясняла, в чем феномен его успеха.