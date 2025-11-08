У убитого кибермошенника Новака нашли многомиллионные долги в РФ: подробности

По данным правоохранительных органов, полученным ТАСС, у криптобизнесмена из Санкт-Петербурга Романа Новака, убитого в ОАЭ, были долги в России свыше 6,4 млн рублей.
«Долги Новака превышают 6,4 млн рублей, часть из них взыскивают в принудительном порядке, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением», — сказал представитель правоохранительных органов.
Информация из судебных и других документов свидетельствует, что в отношении Новака инициировали девять исполнительных производств. Часть из этих дел уже имеет статус прекращенных согласно указанным параграфам закона «Об исполнительном производстве».
Напомним, что Новак и его жена Анна были жестоко убиты в ОАЭ. Преступники, заманившие их на виллу для изъятия криптовалюты, обнаружили пустой кошелек и после этого совершили убийство.
Накануне Росгвардия опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых, причастного к убийству Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ.