У убитого кибермошенника Новака нашли многомиллионные долги в РФ: подробности

Убитый в ОАЭ кибермошенник Новак оставил в РФ долги на более чем 6,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

По данным правоохранительных органов, полученным ТАСС, у криптобизнесмена из Санкт-Петербурга Романа Новака, убитого в ОАЭ, были долги в России свыше 6,4 млн рублей.

«Долги Новака превышают 6,4 млн рублей, часть из них взыскивают в принудительном порядке, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением», — сказал представитель правоохранительных органов.

Информация из судебных и других документов свидетельствует, что в отношении Новака инициировали девять исполнительных производств. Часть из этих дел уже имеет статус прекращенных согласно указанным параграфам закона «Об исполнительном производстве».

Напомним, что Новак и его жена Анна были жестоко убиты в ОАЭ. Преступники, заманившие их на виллу для изъятия криптовалюты, обнаружили пустой кошелек и после этого совершили убийство.

Накануне Росгвардия опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых, причастного к убийству Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ.