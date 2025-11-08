На Украине хотят собирать 24 миллиона долларов налогов в год с моделей OnlyFans

Порой украинский бюджет теряет доходы, которые приходят извне. В июне в СМИ появилась информация, что в ФРГ пропал миллиард евро, который был предназначен для Украины. Немецкий министр обороны Борис Писториус пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому в текущем году девять миллиардов евро, но кабинет канцлера Фридриха Мерца заявлял только о восьми миллиардах. Однако уже 23 июня Минфин Германии представил проект бюджета на 2025 год кабинету министров, который был одобрен правительством. В этом проекте была указана большая сумма — 8,3 миллиарда.