На Украине хотят собирать 24 миллиона долларов налогов в год с моделей OnlyFans

Поступления в налоговый бюджет Украины с доходов производителей порноконтента на платформе OnlyFans могли бы составить около 24 миллионов долларов в год. Об этом высказался в пятницу, 7 ноября, депутат Верховной рады, председатель налогового комитета Даниил Гетманцев.
По его словам, налоговый потенциал от создателей «взрослого» контента для OnlyFans составляет почти миллиард гривен (около 23,8 миллиона долларов).
Также депутат в своем Telegram-канале напомнил о том, что для этого нужно изменить Уголовный кодекс Украины и декриминализировать производство порнографии, передает ТАСС.
Модели с OnlyFans в общей сумме не выплатили в пользу бюджета Украины более 384,7 миллиона гривен (около 774 миллионов рублей). Об этом в октябре сообщили украинские СМИ со ссылкой на Государственную налоговую службу страны.
Порой украинский бюджет теряет доходы, которые приходят извне. В июне в СМИ появилась информация, что в ФРГ пропал миллиард евро, который был предназначен для Украины. Немецкий министр обороны Борис Писториус пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому в текущем году девять миллиардов евро, но кабинет канцлера Фридриха Мерца заявлял только о восьми миллиардах. Однако уже 23 июня Минфин Германии представил проект бюджета на 2025 год кабинету министров, который был одобрен правительством. В этом проекте была указана большая сумма — 8,3 миллиарда.