Зольфранк: 800 тысяч солдат могут перебросить через ФРГ к границе с РФ

Как сообщает Die Zeit, генерал-лейтенант Александр Зольфранк, руководитель JSEC, на мероприятии бундесвера указал на потенциальную роль Германии как центрального плацдарма НАТО при возможном конфликте с РФ.
«В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — сказал Зольфранк в беседе с изданием.
Он подчеркнул, что альянс отдает себе отчет в том, что промедление или отсутствие координации при развертывании войск сделает «политику сдерживания России» бесполезной.
При этом накануне, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, страны НАТО начали активную работу по созданию инструментов для блокады Калининградской области.