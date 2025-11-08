Зольфранк: 800 тысяч солдат могут перебросить через ФРГ к границе с РФ

«В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — сказал Зольфранк в беседе с изданием.