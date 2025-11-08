Пианисту Денису Мацуеву защемили руку в машине на гастролях в Китае

«В тот момент из глаз, кажется, посыпались искры, а в голове промелькнула вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека разрыв сухожилия — не страшно, за неделю заживает. Но для пианиста — это катастрофа. Если фаланга не разгибается, можно забыть о концертах и вообще обо всей концертной жизни», — объяснил Мацуев.