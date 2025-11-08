Пианисту Денису Мацуеву защемили руку в машине на гастролях в Китае

На гастролях в Китае пианисту Денису Мацуеву прищемили руку. В интервью порталу «Абзац» он сообщил, что это произошло несколько дней назад.
По его словам, это произошло сразу после прилёта в Пекин, когда он садился в машину, и водитель неожиданно закрыл дверь, прижав пальцы музыканта.
«В тот момент из глаз, кажется, посыпались искры, а в голове промелькнула вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека разрыв сухожилия — не страшно, за неделю заживает. Но для пианиста — это катастрофа. Если фаланга не разгибается, можно забыть о концертах и вообще обо всей концертной жизни», — объяснил Мацуев.
Несмотря на травму и на то, что Мацуеву потребовалась медицинская помощь, вскоре он смог выйти на сцену и отыграть полноценных три часа. При этом музыкант заверил, что оставшиеся концерты азиатского тура не под угрозой и пройдут по плану.
Напомним, 11 июня знаменитый пианист Денис Мацуев отметил 50-летие. Он встретил его на сцене Концертного зала им. Чайковского.