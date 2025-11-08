Ричмонд
Стала известна сумма средней пенсии в России

Средний размер пенсии по старости в России продолжает демонстрировать положительную динамику.

Средний размер пенсии по старости в России продолжает демонстрировать положительную динамику. Согласно актуальным данным Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости, по состоянию на 1 октября 2025 года этот показатель достиг 25 198,92 рубля в месяц. Таким образом, с начала года средняя пенсия увеличилась более чем на 200 рублей, поскольку на 1 января её размер составлял 24 979,27 рубля.

Статистика также показывает разницу в выплатах между работающими и неработающими пенсионерами.

Граждане, продолжающие трудовую деятельность, в среднем получают 22 378,72 рубля. Размер пенсии для неработающих пенсионеров выше и составляет 25 847,43 рубля в месяц.

