Уборщицу в США застрелили из-за того, что она перепутала адрес

В американском городе Уайтстаун 32-летнюю Марию Флоринду Риос Перес де Веласкес застрелили из-за того, что она перепутала адрес дома, в который пришла убираться. Об этом сообщило издание People.
Трагедия произошла 5 ноября, когда женщина вместе с мужем приехала на работу. Она попыталась открыть ключом не ту дверь, когда раздался выстрел. Родственники убитой рассказали, что Мария упала в объятия супруга и умерла на месте.
— Это несправедливо. Она просто пыталась заработать на хлеб для своей семьи, — заявил брат женщины изданию.
Отмечается, что она воспитывала четырех детей в возрасте от года до 17 лет. Полиция в настоящее время выясняет все подробности произошедшего.
31 октября в США предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в похищении и убийстве участницы конкурса красоты «Мисс Пенсильвания США» Кады Скотт. Она не вернулась домой 4 октября. Родственники рассказали полиции, что перед этим девушка получала телефонные звонки с угрозами. 15 октября правоохранители задержали 21-летнего Кеона Кинга, который был знаком с ней и переписывался со Скотт незадолго до ее исчезновения.