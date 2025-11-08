Уборщицу в США застрелили из-за того, что она перепутала адрес

31 октября в США предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в похищении и убийстве участницы конкурса красоты «Мисс Пенсильвания США» Кады Скотт. Она не вернулась домой 4 октября. Родственники рассказали полиции, что перед этим девушка получала телефонные звонки с угрозами. 15 октября правоохранители задержали 21-летнего Кеона Кинга, который был знаком с ней и переписывался со Скотт незадолго до ее исчезновения.