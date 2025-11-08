Убийцей оказался брат: преступление на кладбище в Арсеньеве раскрыто спустя 9 лет

Следствие установило, что к преступлению причастен 31-летний брат потерпевшего. В августе 2016 года братья работали на территории кладбища копателями. Между ними возник конфликт из-за женщины, в ходе которого фигурант произвёл выстрел из заранее подготовленного ружья в сторону брата. От полученного ранения потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант спрятал тело на территории кладбища.
Преступление было раскрыто спустя 9 лет. Под давлением доказательств фигурант признался в убийстве, подробно описал произошедшее и показал место, где спрятал тело. Следователи обнаружили останки, которые сохранили характерные физиологические особенности, позволившие идентифицировать личность потерпевшего.
По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается расследование, назначены судебные экспертизы.
Отмечается, что в 2017 году тот же фигурант совершил ещё одно убийство с использованием того же ружья. За это преступление он был осуждён и отбывал наказание.