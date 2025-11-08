Убийцей оказался брат: преступление на кладбище в Арсеньеве раскрыто спустя 9 лет

Следствие установило, что к преступлению причастен 31-летний брат потерпевшего. В августе 2016 года братья работали на территории кладбища копателями. Между ними возник конфликт из-за женщины, в ходе которого фигурант произвёл выстрел из заранее подготовленного ружья в сторону брата. От полученного ранения потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант спрятал тело на территории кладбища.