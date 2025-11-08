Губернатор Текслер признался, почему доверил развитие ФК «Челябинск» гендиректору «Трактора»

«У нас профессиональный хоккейный клуб в части организации, в части управления, я считаю, что в этом смысле достаточно сильный менеджмент. И сегодня для развития футбола нам нужен профессиональный подход верхнего уровня, управленческий. Команда, которая сегодня работает с хоккейным клубом “Трактор”, может его обеспечить в части развития футбольного клуба», — отметил Алексей Текслер в беседе с корреспондентом «Известий».