Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Текслер признался, почему доверил развитие ФК «Челябинск» гендиректору «Трактора»

В Челябинской области есть сильный менеджмент в сфере профессионального хоккея, и такой же подход необходим для развития футбола. Так объяснил назначение Ивана Савина на должность генерального директора ФК «Челябинск» губернатор региона Алексей Текслер. Соответствующий комментарий руководитель дал журналистам на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.

Алексей Текслер рассказал о масштабной поддержке хоккея и футбола.

В Челябинской области есть сильный менеджмент в сфере профессионального хоккея, и такой же подход необходим для развития футбола. Так объяснил назначение Ивана Савина на должность генерального директора ФК «Челябинск» губернатор региона Алексей Текслер. Соответствующий комментарий руководитель дал журналистам на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.

«У нас профессиональный хоккейный клуб в части организации, в части управления, я считаю, что в этом смысле достаточно сильный менеджмент. И сегодня для развития футбола нам нужен профессиональный подход верхнего уровня, управленческий. Команда, которая сегодня работает с хоккейным клубом “Трактор”, может его обеспечить в части развития футбольного клуба», — отметил Алексей Текслер в беседе с корреспондентом «Известий».

Иван Савин был назначен генеральным директором футбольного клуба «Челябинск» в июле 2025 года. Он одновременно продолжил руководить и хоккейным клубом «Трактор».

Кроме того, в беседе с журналистами губернатор сообщил, что регион заинтересован в подготовке инфраструктуры футбольного клуба «Челябинск» под требования Российской премьер-лиги. В планах — реконструкция стадиона «Центральный». Также глава региона анонсировал строительство нового дворца спорта для хоккейного клуба «Трактор». При этом заявил, что пока что-либо комментировать по этому поводу рано.