«РВ»: гиперзвуковые «Кинжалы» атаковали авиабазу ВСУ под Киевом

Массированный удар нанесён по объектам Вооружённых сил Украины в Киевской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В частности, по данным военкоров, атаке подверглась авиабаза ВСУ.
«Массированная атака: Гиперзвуковые “Кинжалы” атаковали объект врага под Киевом, флот наносит удар “Калибрами”. МиГ-31К выпустили три гиперзвуковые “Кинжалы” по Василькову, где расположена авиабаза ВСУ. ВМФ России атакуют объекты врага в Киевской области крылатыми ракетами “Калибр”. Зафиксирован пуск баллистических ракет “Искандер”. Также Украину атакует рой “Гераней”», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Сирены в Киевской области и Киеве были включены после полуночи.
По информации украинских СМИ, взрывы прогремели в Киевской области, а также в Харькове и Днепропетровске.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Харькове на Украине прогремели пять взрывов. Также стало известно о взрывах в Сумах.