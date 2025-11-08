Трамп сообщил, что представители США не поедут на саммит G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что США не направят своих представителей на саммит G20 в Йоханнесбурге, проводимый под руководством Южной Африки в конце этого месяца.
Назвав проведение саммита в ЮАР «позором» в связи с ситуацией с правами белых граждан, Трамп объявил о бойкоте со стороны США до устранения этих нарушений.
«Ни один представитель правительства США не поедет туда, пока продолжаются эти нарушения прав человека. Я с нетерпением жду проведения в 2026 году [саммита] G20 в Майами», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Еще в сентябре Трамп объявил, что не будет присутствовать на ноябрьском саммите G20 в Южной Африке, поручив руководство американской делегацией вице-президенту Джей Ди Вэнсу.
Как ранее подтвердил Кремль, президент РФ Владимир Путин так или иначе примет участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что российская делегация будет представлена на должном уровне.