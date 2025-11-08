Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что представители США не поедут на саммит G20 в ЮАР

США не будут принимать участие в саммите стран Группы двадцати в ЮАР.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что США не направят своих представителей на саммит G20 в Йоханнесбурге, проводимый под руководством Южной Африки в конце этого месяца.

Назвав проведение саммита в ЮАР «позором» в связи с ситуацией с правами белых граждан, Трамп объявил о бойкоте со стороны США до устранения этих нарушений.

«Ни один представитель правительства США не поедет туда, пока продолжаются эти нарушения прав человека. Я с нетерпением жду проведения в 2026 году [саммита] G20 в Майами», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Еще в сентябре Трамп объявил, что не будет присутствовать на ноябрьском саммите G20 в Южной Африке, поручив руководство американской делегацией вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Как ранее подтвердил Кремль, президент РФ Владимир Путин так или иначе примет участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что российская делегация будет представлена на должном уровне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше