Ямальский мастер создает авторские украшения с орнаментами Севера. Фото

В Салехарде (Ямал) мастер по изготовлению украшений из бисера Олеся Касаткина создает авторские изделия с символикой региона. Ее колье «Ямал» с орнаментом «оленьи рога» стало настолько популярным, что она разыгрывает его в своих соцсетях. Об этом сообщают в telegram-канале «Солнце Ямала».
«Авторское украшение Олеси Касаткиной создано вручную с любовью. Колье “Ямал” — это не просто украшение, это частичка северной души, воплощенная в изящной форме», — пишут в посте.
Колье из бисера «Ямал».
Украшение ручной работы выполнено из чешского и японского бисера. Древний сакральный символ, по задумке Олеси, должен приносить его обладательнице благополучие и успех.
