Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямальский мастер создает авторские украшения с орнаментами Севера. Фото

В Салехарде (Ямал) мастер по изготовлению украшений из бисера Олеся Касаткина создает авторские изделия с символикой региона. Ее колье «Ямал» с орнаментом «оленьи рога» стало настолько популярным, что она разыгрывает его в своих соцсетях. Об этом сообщают в telegram-канале «Солнце Ямала».

Украшение ручной работы выполнено из чешского и японского бисера.

В Салехарде (Ямал) мастер по изготовлению украшений из бисера Олеся Касаткина создает авторские изделия с символикой региона. Ее колье «Ямал» с орнаментом «оленьи рога» стало настолько популярным, что она разыгрывает его в своих соцсетях. Об этом сообщают в telegram-канале «Солнце Ямала».

«Авторское украшение Олеси Касаткиной создано вручную с любовью. Колье “Ямал” — это не просто украшение, это частичка северной души, воплощенная в изящной форме», — пишут в посте.

Колье из бисера «Ямал».

Украшение ручной работы выполнено из чешского и японского бисера. Древний сакральный символ, по задумке Олеси, должен приносить его обладательнице благополучие и успех.

Ранее URA.RU рассказывало, как передать атмосферу Ямала и северного сияния через ароматы, сколько видов воска требуется для создания фирменных ямальских свечей, и какие шаги необходимы для того, чтобы северный бренд стал известным по всей стране. На эти вопросы ответила основательница компании Woskevich — Элеонора Вашкевич.