Ямальский мастер создает авторские украшения с орнаментами Севера. Фото

В Салехарде (Ямал) мастер по изготовлению украшений из бисера Олеся Касаткина создает авторские изделия с символикой региона. Ее колье «Ямал» с орнаментом «оленьи рога» стало настолько популярным, что она разыгрывает его в своих соцсетях. Об этом сообщают в telegram-канале «Солнце Ямала».